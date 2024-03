Managerin ruft Assistentin an: Als sie sieht, was die Generation-Z-Frau nebenbei tut, ist sie platt

Brisbane (Australien) - Die Generation Z ist mittlerweile dafür bekannt, ihren (zukünftigen) Arbeitgebern richtig was abzuverlangen. Während vielen die Work-Life-Balance besonders wichtig ist, soll das Gehalt gern üppig ausfallen. PR-Managerin Lucinda Bayly (31, Generation Y) aus Brisbane hat sich mit den Forderungen der jungen Arbeitnehmer inzwischen gut arrangiert. Als sie kürzlich jedoch einen Videocall mit ihrer Assistentin führte, war sie dennoch platt, was die Generation-Z-Frau nebenbei tat.

Vergangene Woche veröffentlichte Bayly einen Teil des Gesprächs, das sie wiederum mit ihrer Kamera gefilmt hatte - weil sie es so kurios fand. Dass sie mit dieser Meinung nicht allein ist, zeigt sich, seitdem der Clip auf TikTok veröffentlicht wurde.

Lulu Davidson (21) saß während des Telefonats beim Friseur, ließ sich vor laufender Kamera sogar die Haare shampoonieren. © TikTok/Screenshot/lucindybean

"Offensichtlich, weil ihre Ohren nass und seifig waren", sagte die belustigte Chefin diese Woche im Gespräch mit Newsweek. "Ich fand es urkomisch und habe viel darüber gelacht, und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht", ergänzte sie.

Doch kann sich die Australierin diese mehr als laxe Arbeitseinstellung wirklich gefallen lassen? "Sie war online, da ich ihr vor diesem Anruf SMS und E-Mails geschrieben hatte. Es spielt also keine Rolle, wo sie war", erklärte Bayly.

Außerdem mache Lulu ihren Job großartig. "Ich bin sehr dankbar, sie in meinem Team zu haben", fügte die 31-Jährige hinzu. Homeoffice und Work-Life-Balance werden in ihrer Agentur also großgeschrieben.

Damit ist klar: Solange alle einen guten Job machen und Spaß dabei haben, gibt es in diesem entspannten Modell nur Gewinner.