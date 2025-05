Auf der Suche nach ihrem zukünftigen Mann ergreift diese Frau ungewöhnliche Maßnahmen

New York City - Die Sportler staunten nicht schlecht, als unter ihnen am Samstag eine augenscheinliche Braut den Brooklyn Halbmarathon mitlief. Was zunächst aussah wie eine Frau, die vor dem Altar kalte Füße bekommen hat, war in Wahrheit das komplette Gegenteil.

In einem Brautkleid lief Tess Tregellas den Halbmarathon in Brooklyn. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tesstregs

Tess Tregellas ist seit einiger Zeit Single und das Dating-Leben in New York sei nicht gerade das leichteste, wie sie gegenüber "New York Post" erzählt.

Daher hatte die Comedienne das Gefühl, auf eine neue Kennenlernmethode zurückgreifen zu müssen, um "den Richtigen" endlich zu treffen.

Auch wenn ihr ungewöhnliches Sport-Outfit für einige erstaunte Gesichter und Lacher sorgte, hatte sie die Aufmerksamkeit der Männerwelt mit Leichtigkeit auf sich gezogen.

"Mein Mann könnte an der Ziellinie sein", witzelt die 28-Jährige in einem Video, in dem sie ihren außergewöhnlichen Marathon-Lauf festhielt.

Freudestrahlend filmte sich Tregellas, wie sie zwischen all den Sportlern in ihrem Brautkleid durch die Straßen flitzte. Unterwegs kam sie immer wieder mit anderen Läufern ins Gespräch und machte zahlreiche Bilder mit begeisterten Schaulustigen.