Frau weiß nicht, was sie nachts getan hat: Was sie auf Türvideo sieht, macht es nicht besser

Nanaimo (Kanada) - Diese Frau ist hart im Nehmen: Miranda Knowles aus Nanaimo in Kanada wachte im vergangenen Monat morgens auf und stellte fest, dass sie nachts für 8 kanadische Dollar (4,99 Euro) Essen bestellt hatte, ohne sich daran zu erinnern. Nachdem sie sich das Video ihrer Türkamera angesehen hatte, bemerkte die Kanadierin, dass nur eine Tüte Honig-Senf-Soße geliefert worden war, die immer noch neben ihrer Haustür lag. Doch aus der Ruhe brachte sie all das nicht.

Der Essensbote brachte nur eine kleine Tüte Honig-Senf-Soße. Miranda Knowles erfuhr davon erst am nächsten Morgen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/onewithwater

In einem viralen TikTok-Video hat sie ihr Erlebnis im vergangenen Monat verarbeitet. Darin ist der Lieferbote zu sehen, der ohne mit der Wimper zu zucken, die kuriose "Essensbestellung" vor der Tür ablegt.

Warum das alles? Miranda Knowles ist Schlafwandlerin!

"Es begann im Kindesalter und passiert immer noch, bis zu zehnmal im Monat", erklärte die junge Frau diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Was Knowles in all den Jahren erlebt hat, hat es wirklich in sich - dürfte manch einem sogar Angst vorm nächsten Zubettgehen machen.