Aufregung um Bordell-Plakat: Geht diese Stellenanzeige zu weit?

Ein Bordell in Österreich sorgt für Schlagzeilen. (Symbolbild) © 123RF/dmitrimaruta

"Wir stellen ein!!! 'Mädchentester'. Jetzt bewerben", steht auf dem Aushang des Nachtclub Maximus drauf.

Und genau das sorgt jetzt für Unverständnis. "Abgesehen davon, dass dieser Text zutiefst menschenverachtend und ungustiös (österreichisch für geschmacklos, Anm. d. Red.) ist, muss man wissen, dass in der Steiermark Werbung für Bordelle per se verboten ist", so Heide Bekhit, Referentin für Frauen und Gleichstellung in Graz gegenüber "meinbezirk.at".

Sie sei erstaunt, "wie sexistisch man sich heutzutage noch traut öffentlich zu plakatieren". Sie rechne damit, dass es eine Anzeige geben wird. "Natürlich ist es eine Anspielung auf Pädophilie."

Der Betreiber reagierte mittlerweile ebenfalls und erklärt den eigentlichen Sinn hinter der Stellenausschreibung. "Es ist mir vollkommen klar, dass das Wort 'Mädchentester' im ersten Moment darauf deutet, dass wir auf der Suche nach Männern sind, die Damen unseres Etablissements auf Qualifikationen ihrer Branche testen", Rene Wollinger. Dem sei aber wohl nicht so.

Stattdessen suche man Menschen, die die Frauen "psychisch auf diesen schwierigen – wahrscheinlich 'den' härtesten Job der Welt vorbereiten". Mit der Kampagne wollte man Aufmerksamkeit erregen - was offenbar auch geklappt hat.