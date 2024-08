Autist (15) gibt sich als Praktikant aus und übernimmt Steuer von Linienbus!

Bremen - Verrückt! Am gestrigen Montag hat ein 15-Jähriger in Bremen das Steuer eines Linienbusses übernommen. Glücklicherweise wurde dabei offensichtlich niemand verletzt.

In Bremen hat sich ein 15-Jähriger am gestrigen Montag als Praktikant ausgegeben und das Steuer eines Linienbusses übernommen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa (Montage)

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, stellte sich der Teenager am Abend zunächst einem Busfahrer als Praktikant des Unternehmens vor. Er verwies auf den Chef der Firma und begleitete den Fahrer daraufhin auf seiner Tour. Auch nach einem zwischenzeitlichen Fahrerwechsel blieb er im Bus.

Gegen 22.30 Uhr endete die Fahrt schließlich am Hugo-Schauinsland-Platz. Gemeinsam mit dem Busfahrer verließ der "Praktikant" zunächst den Bus. Kurz darauf kehrte er jedoch zurück, öffnete die Tür und setzte die Fahrt selbstständig fort!

Doch damit nicht genug: An einer Haltestelle in der Schlengstraße hielt er den Bus an, um ahnungslose Passagiere einzuladen, die tatsächlich glaubten, einen normalen Busfahrer vor sich zu haben!

In der Zwischenzeit war dem echten Busfahrer der Diebstahl aufgefallen und er hatte die Polizei alarmiert. Eine schnelle Ortung des Busses führte dazu, dass der 15-Jährige samt seiner Fahrgäste in Sebaldsbrück gestoppt werden konnte.

Glücklicherweise war nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt worden. Der Bus wies lediglich einige Lackschäden und unerwünschtes Gestrüpp an der Karosserie auf.