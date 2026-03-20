Autobahn-Chaos wegen Luxus-Vogel: Plötzlich stolziert er über die Fahrbahn

Breuna/Volkmarsen - Ein ungewöhnlicher "Verkehrsteilnehmer" auf der A44 hat am Freitagmorgen für Aufsehen, Verwirrung und sogar eine Warnmeldung im Radio gesorgt. Was zunächst wie ein schlechter Scherz klang, entpuppte sich als tierischer Ernstfall.

Der Besitzer aus dem nordhessischen Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) konnte seinen Pfau nach der Rettungsaktion letztlich wieder in die Arme schließen. © Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Laut einer entsprechenden Pressemitteilung ging bei der Polizei gegen 9 Uhr ein kurioser Notruf ein.

Ein Autofahrer meldete einen vermeintlichen Strauß auf der A44 zwischen den Anschlussstellen Breuna (Nordhessen) und Warburg (Nordrhein-Westfalen).

Das Tier lief offenbar über den rechten Fahrstreifen sowie den Standstreifen und sorgte so für eine gefährliche Situation für alle Beteiligten.

Als die Streifen der Polizeiautobahnstation Baunatal eintrafen, stellte sich heraus: Kein Strauß, sondern ein ausgebüxter Pfau war der Auslöser des ungewöhnlichen Einsatzes.

Zum Glück hatte sich das Tier zu diesem Zeitpunkt bereits neben die Fahrbahn bewegt.