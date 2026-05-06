06.05.2026 21:10 Frau hat wegen Krebs keine Haare mehr: Wie sie nach Umstyling aussieht, raubt ihr den Atem

Liz aus England lebt nicht nur seit acht Jahren mit Krebs, die Krankheit ist bei ihr auch unheilbar. Jetzt hat sie ein Makeover gewagt.

Von Christian Norm

England - Sie hat wirklich ein ganz hartes Los gezogen. Liz aus England lebt nicht nur seit acht Jahren mit Krebs, die Krankheit ist bei ihr auch unheilbar. Früher hatte sie schwarzes, volles Haar. Inzwischen ist es ihr komplett ausgefallen. Bislang hatte die Britin eine eher schlichte Perücke. Doch damit ist seit Kurzem Schluss, weil sie zu "Novo Cabelo Hair" gegangen ist, um dort ein komplettes Umstyling inklusive neuem Haarsystem zu erhalten.

Liz leidet seit acht Jahren an unheilbarem Krebs. © TikTok/Screenshot/novocabelohair Ein entsprechendes Video hat der Haar-Experte Rob Wood vor wenigen Tagen auf TikTok veröffentlicht. Darin kümmert sich der Novo-Cabelo-Gründer persönlich um seine Kundin. Einfühlsam tastet er sich in dem Video vor, das einem kuriosen Vorher-Nachher-Vergleich dient. "Man kann mich behandeln, aber nicht heilen", erklärt ihm Liz ihre bittere Lage. "Vor acht Jahren wurde Krebs bei mir diagnostiziert. Den Haarausfall hatte ich aber schon davor", so die schwer kranke Frau. Nach der Diagnose seien ihre Haare endgültig ausgefallen. Kurioses Friseur lacht laut auf, als Gast sein Alter verrät: Doch sein Umstyling rettet den Tag Zwar seien sie dann von Zeit zu Zeit wieder gewachsen, aber nie in so vollem Umfang wie früher, erklärt Liz. Nun soll also Wood ran, der beim Make-up die Hilfe seiner Kollegin Amanda in Anspruch nimmt.

TikTok-Video zeigt Verwandlung von Liz