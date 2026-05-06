Frau hat wegen Krebs keine Haare mehr: Wie sie nach Umstyling aussieht, raubt ihr den Atem
England - Sie hat wirklich ein ganz hartes Los gezogen. Liz aus England lebt nicht nur seit acht Jahren mit Krebs, die Krankheit ist bei ihr auch unheilbar. Früher hatte sie schwarzes, volles Haar. Inzwischen ist es ihr komplett ausgefallen. Bislang hatte die Britin eine eher schlichte Perücke. Doch damit ist seit Kurzem Schluss, weil sie zu "Novo Cabelo Hair" gegangen ist, um dort ein komplettes Umstyling inklusive neuem Haarsystem zu erhalten.
Ein entsprechendes Video hat der Haar-Experte Rob Wood vor wenigen Tagen auf TikTok veröffentlicht. Darin kümmert sich der Novo-Cabelo-Gründer persönlich um seine Kundin.
Einfühlsam tastet er sich in dem Video vor, das einem kuriosen Vorher-Nachher-Vergleich dient. "Man kann mich behandeln, aber nicht heilen", erklärt ihm Liz ihre bittere Lage.
"Vor acht Jahren wurde Krebs bei mir diagnostiziert. Den Haarausfall hatte ich aber schon davor", so die schwer kranke Frau. Nach der Diagnose seien ihre Haare endgültig ausgefallen.
Zwar seien sie dann von Zeit zu Zeit wieder gewachsen, aber nie in so vollem Umfang wie früher, erklärt Liz. Nun soll also Wood ran, der beim Make-up die Hilfe seiner Kollegin Amanda in Anspruch nimmt.
TikTok-Video zeigt Verwandlung von Liz
Diese kümmert sich zunächst um Liz. Erst danach macht sich Wood ans Werk. Im Gegensatz zu ihrer alten Perücke wird das neue Haarsystem am Kopf der Kundin festgeklebt. Vier bis sechs Wochen hält so etwas in der Regel.
Erst als das Umstyling fertig ist, darf Liz einen Blick in den Spiegel werfen. Nach einem kurzen Moment des Staunens hält sie sich die Hände vor den Mund: "Oh mein Gott!"
"Absolut fantastisch", platzt es dann aus ihr heraus. Es folgen weitere Lobeshymnen für den Haar-Experten, der vor Stolz fast zu platzen scheint. Wood lächelt sichtlich zufrieden, als er die Reaktion beobachtet.
"Das ist so viel moderner", lobt Liz ihn. Zudem sei das Haarsystem sehr leicht und fühle sich gut an. Trotz ihrer schweren Krankheit kann sich die Krebspatientin nun zumindest wieder etwas besser fühlen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair