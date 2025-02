Bäckerei kämpft um Existenz, dann folgt die kuriose Trendwende

Der Dönerkreppel ist die neueste Kreation der Stadtbäckerei Rank im hessischen Nidda. © Christian Lademann/dpa

Seit 2019 überraschen die stellvertretende Geschäftsführerin Katharina Rank und ihre Schwester Theresa ihre Kundschaft jährlich mit neuen exotischen Kreppel-Varianten - mit enormem Erfolg, wie sie erzählen.

Diesmal seien bereits in der ersten Woche pro Tag rund 450 Exemplare der aktuellen Version Dönerkreppel über die Ladentheken im Stammhaus in Nidda und der Filiale im nahen Ranstadt gegangen. Ein Frankfurter Start-up sorgt für das Fleisch in der Füllung. Schon 140 Kilogramm Dönerfleisch habe man in den ersten zweieinhalb Wochen verarbeitet, sagt Katharina Rank.

Sie gilt auch als Erfinderin der exotischen Kreppel-Varianten - die Idee dafür wurde in einer Bierlaune in der Faschingszeit geboren. Den Auftakt machte 2019 der Mettkreppel mit ordentlich Zwiebeln.

Später folgten Varianten wie der Hessenkreppel mit Handkäs' mit Musik, ein Grüne-Soße- und ein BBQ-Kreppel mit Pulled Chicken und Coleslaw, ein Thunfischkreppel und im vergangenen Jahr der "Wetterauer Flaaschworschtkreppel".

Nicht zu vergessen der Heringskreppel zum jeweiligen Ausklang der fünften Jahreszeit. Mit dem Dönerkreppel komme man in dieser Saison einem vielfach geäußerten Kundenwunsch nach, sagen Katharina und Theresa Rank.