"Balloon Museum" zum ersten Mal in Deutschland: Hier gibt's aufblasbare Kunst zu sehen!

Das "Balloon Museum" wurde 2020 gegründet und hatte seine erste temporäre Ausstellung in Rom. © Federico Gambarini/dpa

Am Freitag feiert das "Balloon Museum" in der Landeshauptstadt Deutschlandpremiere. In der Kunst-Ausstellung "Emotion Air" präsentieren nach Angaben des Veranstalters 20 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke, in denen Luft ein charakteristisches Element ist.

Auf einer Fläche von 17.000 Quadratmetern - mehr als zwei Fußballfeldern - können Besucherinnen und Besucher bis 11. August nicht nur zuschauen, sondern auch Objekte berühren oder ins Bällebad abtauchen.

Neben den Ballon-Installationen widmet sich ein Raum der Geschichte aufblasbarer Objekte: von der Erfindung des Heißluftballons durch die Montgolfier-Brüder im 18. Jahrhundert bis hin zur berühmten "Balloon-Dog-Serie" des amerikanischen Künstlers Jeff Koons.

Das "Balloon Museum" wurde 2020 gegründet und hatte seine erste temporäre Ausstellung in Rom.