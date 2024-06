Frau erstellt Hochzeitsliste: Worum ihr Verlobter sie dann bittet, verschlägt ihr die Sprache

Texas (USA) - Ob sie diesen Mann wirklich heiraten soll? Seine letzte Bitte sollte Caroline Wise (25) aus Texas in jedem Fall zu denken geben.

Und so bat er sie kürzlich, einen Wunsch zu streichen: die Bambusteller. Denn er sei allergisch gegen Bambus. Wise war sprachlos, denn die Teller sind eindeutig aus Porzellan und haben nur ein Bambusmotiv.

Also meldete sie sich kurz darauf auf ihrem TikTok-Profil, um ihren 266 Followern davon zu erzählen. Allerdings bekamen deutlich mehr Menschen Wind von der Geschichte. Seit dem 7. Juni hat der Clip nämlich 1,5 Millionen Klicks und knapp 130.000 Likes gesammelt.

Obwohl ihr zukünftiger Ehemann in dem viralen Hit ziemlich dumm dasteht, hat seine Verlobte damit übrigens keine Beziehungskrise ausgelöst. "Wir nehmen uns selbst nicht zu ernst. Ich dachte nur, es sei ein dummer Fehler und machte mich darüber lustig, dass sich viele Männer mit Heim-/Küchendekor nicht so gut auskennen", sagte Wise diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek.

Doch nicht alle Nutzer konnten über das kuriose Video lachen. Einige fragten die TikTokerin vielmehr, ob der offenbar nicht allzu intelligente Thomas wirklich der Richtige für sie sei.

Aber davon will die junge Frau nichts wissen: "Letztendlich bin ich in unserer Beziehung sehr sicher und jeder, der uns im wahren Leben kennt, weiß, was für ein großartiger Mann und Partner Reed ist."