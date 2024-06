Batagaika-Krater: Das "Tor zur Hölle" stößt die Pforte immer weiter auf!

Batagai (Russland) - Von den Einheimischen als "Mund" oder "Tor zur Hölle" betitelt verschlingt der Batagaika-Krater in Nordostsibirien Meter um Meter seiner Umgebung! Eine neue Studie sorgt nun für Aufsehen: Denn die Thermokarst-Vertiefung wächst viel schneller als bislang vermutet.

Die Einheimischen tauften die Vertiefung auf den Namen "Tor zur Hölle". © Montage: Google Maps, CNES, Maxar Technologies

Ein Krater im eigentlichen Sinne ist das seit den 1960er-Jahren wachsende Naturspektakel nicht. Stattdessen tauen die Dauerfrostböden im Yana-Hochland nach und nach auf, was dabei entsteht wird im Englischen als "Megaslump" bezeichnet.

In einer neuen, in der Wissenschafts-Datenbank ScienceDirect veröffentlichten Studie, beschreiben Forscher der Lomonossow-Universität in Moskau und des Alfred-Wegener-Instituts aus Deutschland nun, wie rasant das Schmelzen voranschreitet.

Der sich zehn Kilometer südöstlich von Batagai befindende "Krater" misst demnach mittlerweile (Stand Sommer 2023) rund einen Kilometer in der Länge und 100 Meter in der Tiefe. Den Wissenschaftlern zufolge war die Vertiefung 2014 "nur" 790 Meter lang.

"Die größten Veränderungen in der [Krater]-Morphologie seit 2014 sind im westlichen, südlichen und südöstlichen Teil lokalisiert, insbesondere an den Stirnwänden mit hohem Eisgehalt (hauptsächlich im oberen Eiskomplex). Die thermische Denudation führte aufgrund des intensiven Hangaufwärtswachstums zu einer Vergrößerung sowohl der [Krater]-Breite als auch seiner Länge", heißt es in der Studie.