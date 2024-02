Baumarkt gibt Männern Tipp zum Valentinstag, doch der wird nicht jedem gefallen

Brunn am Gebirge - Der heutige Mittwoch ist ein besonderer - zumindest für viele Paare: Denn es ist Valentinstag. Ein Baumarkt in Österreich nahm Männer anlässlich des Kommerz-Feiertages auf die Schippe.

Ein Hornbach in Niederösterreich sorgte mit seinem Valentinstags-Tipp für Lacher. (Symbolbild) © PR/Hornbach

Eine Schachtel Pralinen und ein Strauß Blumen, das ist wohl das Mindeste, was Frauen am Valentinstag von ihren Geliebten erwarten. Was den Herren der Schöpfung aber geschieht, wenn sie diesen besonderen Tag vergessen, brachte der Hornbach-Baumarkt im Einkaufszentrum Westfield Shopping City Süd in Brunn am Gebirge auf den Punkt.

Auf ein Hinweisschild schrieben die Angestellten zu Wochenbeginn eine "wichtige Info an alle Männer", so war die Tafel, die direkt neben einem Regal voller Blumen stand, überschrieben.

Auf "Für alle, die glauben, Valentinstag ist nicht wichtig" folgte anschließend "Umzugskartons gibt's bei Gang 17".

Im Netz kam das Schild gut an: "Der österreichische Hornbach sagt's klar", schrieb ein User auf X. "Hornbach ist schon oft sehr witzig", pflichtete ein anderer X-Nutzer bei.