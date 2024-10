Bizarre 3-Minuten-Regel: Schilder am Flughafen sorgen für Diskussionsstoff

Dunedin (Neuseeland) - Ein skurriles Verbotsschild an einem neuseeländischen Flughafen geht derzeit viral: Seit Kurzem dürfen sich Reisende in der Drop-off-Zone des Airports Dunedin beim Goodbye nämlich maximal drei Minuten umarmen - "für innigere Abschiede nutzen Sie bitte den Parkplatz", werden Passagiere und ihre Begleiter aufgefordert. Zwar sind die Haltezeiten auf den meisten Flughäfen der Welt auf kurze Zeit begrenzt, jedoch wird die erlaubte Zeitspanne nur selten so kurios übermittelt.