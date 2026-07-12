Ärzte-Paar stellt kuriosen Weltrekord auf

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Ein Paar aus São José dos Campos hat sich jetzt schneller geküsst als alle andere und einen Weltrekord aufgestellt.

Von Linda Drewanz

Brasilien - Kurioser neuer Weltrekord: Ein Paar aus São José dos Campos hat sich jetzt schneller geküsst als alle anderen.

Diese Liebe ist schnell! Renato Bayma Gaia (32) und seine Freundin Naiara Roberta Ribeiro de Marins (33) haben einen Rekord innerhalb 30 Sekunden aufgestellt.
Diese Liebe ist schnell! Renato Bayma Gaia (32) und seine Freundin Naiara Roberta Ribeiro de Marins (33) haben einen Rekord innerhalb 30 Sekunden aufgestellt.  © Screenshot/x/Guinnessworldrecords

Für Renato Bayma Gaia (32) und seine Freundin Naiara Roberta Ribeiro de Marins (33) kann es offenbar nicht schnell genug gehen.

Die beiden Brasilianer haben den Rekord für die meisten Küsse eines Paares in 30 Sekunden aufgestellt - satte 195! Das sind 6,5 Küsse pro Sekunde. Die Schmatzer gab's vom 32-Jährigen auf die Backe seiner Liebsten.

Wie "Guinness World Records" mitteilte, sind die beiden Ärzte seit anderthalb Jahren ein Paar.

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Und sie haben ambitionierte Ziele. Als Nächstes wollen die Liebeshungrigen den Rekord für die meisten Küsse in einer Minute brechen.

Diesen halten derzeit die beiden Japaner Cherry Yoshitake alias Mr. Cherry und Kumiko Shiratori mit insgesamt 277 Küssen.

Für Renato ist es zudem nicht der erste Weltrekord. So hat er unter anderem schon Bestmarken im Aufstellen und Umwerfen von 10 Büchern (6,68 Sekunden) und die größte Fußrotation bei Männern (210,66 Grad).

Mit dem neuen Titel ist er nach eigenen Angaben der Brasilianer mit den meisten Weltrekorden. Er erklärte: "Ich bin Knochenmarkspender und habe ADHS. Ich möchte beweisen, dass Menschen mit ADHS alles erreichen können, was sie sich vornehmen."

Titelfoto: Screenshot/x/Guinnessworldrecords

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