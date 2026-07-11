Traumhaus am Meer wird versteigert, doch es gibt einen großen Haken
Sidmouth (Großbritannien) - Wer träumt nicht von einem eigenen Häuschen in bester Lage direkt am Meer? Im Südwesten Englands wird derzeit eine solche Traum-Immobilie versteigert - und das auch noch zu einem sehr guten Preis. Wenn es da doch nicht ein Problem gäbe...
Die Aussicht vom Grundstück des hübschen Hauses ist atemberaubend, der Garten ein kleines Paradies. Es überrascht also, dass diese Immobilie in der Grafschaft Devon direkt am Ärmelkanal umgerechnet nicht einmal 300.000 Euro kostet.
Naja, nicht wirklich... Dort zu leben, könnte nämlich mit einem gewissen Risiko für Leib und Leben verbunden sein. Das Häuschen steht nur wenige Meter von einer offensichtlich immer mal wieder bröckelnden Klippe entfernt.
Daraus macht die Makler-Firma Bradleys Estate Agents, die mit dem Verkauf des Anwesens beauftragt wurde, aber auch keinen Hehl.
"In den letzten Jahren kam es auf dem Grundstück an der äußersten Gartengrenze zu einem Felsabbruch", warnt das Unternehmen im Portfolio. Ein vollständiges Gutachten dazu könne in den Rechtsdokumenten eingesehen werden.
Gegenüber Bild sagte der Makler Ben Morgan außerdem: "Das Klippengutachten besagt, dass der Untergrund stabil ist, da er durch eine Schicht Grünsand geschützt wird." Potenzielle Käufer sollen sich unbedingt trotzdem unabhängig beraten lassen.
Noch zehn Tage Zeit, um Gebot für Traumhaus an den Klippen abzugeben
Interessenten dürfte es aufgrund des Richtpreises von 250.000 Pfund (circa 293.000 Euro) dennoch geben, denn die kleine Villa an der berühmten Jurassic Coast hat natürlich auch einige Vorzüge.
Das einzigartige Haus mit Strohdach wurde in den 1960er Jahren für den britischen Schriftsteller R. F. Delderfield (1912-1972) erbaut. Besonders ist der kreisförmige Grundriss, weshalb der fantastische Ausblick beinahe von allen Seiten genossen werden kann.
Es verfügt auf zwei Etagen über ein großes Wohnzimmer mit Esszimmer, eine maßgeschneiderte Küche, drei Schlafzimmer und zwei Bäder. Alles ist außerdem voll möbliert. Tritt man auf die Terrasse hinaus, hat man das Gefühl in einen verwunschenen, bunten Garten zu kommen.
Die Residenz samt Teich, ausladenden Rasenflächen und Garage wird sogar als eines der kultigsten und wunderschön gelegensten Häuser in der Gegend beschrieben.
Die Auktion läuft noch bis 21. Juli 12 Uhr. Gebote können bis dahin auf der Webseite von Bradleys Estate abgegeben werden.
Titelfoto: Bradleys Estate Agents