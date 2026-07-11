Traumhaus am Meer wird versteigert, doch es gibt einen großen Haken

Sidmouth (Großbritannien) - Wer träumt nicht von einem eigenen Häuschen in bester Lage direkt am Meer? Im Südwesten Englands wird derzeit eine solche Traum-Immobilie versteigert - und das auch noch zu einem sehr guten Preis. Wenn es da doch nicht ein Problem gäbe...

Doch schaut man vom Meer aus auf die Villa, offenbart sich das Problem: Sie liegt wirklich sehr dicht an der Klippe. © Bradleys Estate Agents

Die Aussicht vom Grundstück des hübschen Hauses ist atemberaubend, der Garten ein kleines Paradies. Es überrascht also, dass diese Immobilie in der Grafschaft Devon direkt am Ärmelkanal umgerechnet nicht einmal 300.000 Euro kostet.

Naja, nicht wirklich... Dort zu leben, könnte nämlich mit einem gewissen Risiko für Leib und Leben verbunden sein. Das Häuschen steht nur wenige Meter von einer offensichtlich immer mal wieder bröckelnden Klippe entfernt.

Daraus macht die Makler-Firma Bradleys Estate Agents, die mit dem Verkauf des Anwesens beauftragt wurde, aber auch keinen Hehl.

"In den letzten Jahren kam es auf dem Grundstück an der äußersten Gartengrenze zu einem Felsabbruch", warnt das Unternehmen im Portfolio. Ein vollständiges Gutachten dazu könne in den Rechtsdokumenten eingesehen werden.

Gegenüber Bild sagte der Makler Ben Morgan außerdem: "Das Klippengutachten besagt, dass der Untergrund stabil ist, da er durch eine Schicht Grünsand geschützt wird." Potenzielle Käufer sollen sich unbedingt trotzdem unabhängig beraten lassen.