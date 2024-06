Braut blickt einen Tag vor ihrer Hochzeit in den Spiegel und kann nicht fassen, was sie da sieht

So hatte sich Jessica ihren Anblick kurz vor dem wichtigsten Tag in ihrem Leben sicherlich nicht vorgestellt.

Als die Blondine aus Queensland nämlich am nächsten Tag - beziehungsweise dem Tag vor ihrer Hochzeit - erwachte und in den Spiegel blickte, konnte sie gar nicht fassen, was sie da sah: Jessica hatte eine schwere allergische Reaktion erlitten, die ihr Gesicht völlig zuschwellen ließ. Zudem war die Haut um ihre Augenbrauen stark gerötet.

Nach der Augenbrauenbehandlung und dem Tanning schwoll Jessicas Gesicht völlig an. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/The Kind Duo

Da die Trauung aber nun mal nicht so leicht zu verschieben war, versuchten Jessica und ihre Stylistin mit Make-up so viel wie nur möglich von dem Desaster im Gesicht der Blondine zu verstecken. Trotz der allergischen Reaktion war Jessica eine wunderschöne Braut.



Am Tag darauf, als Brandon und Jessica in ihre Flitterwochen starten wollten, stand aber schnell fest, dass ihre Fahrt zunächst zu einem Arzt führen musste. Das Gesicht der zweifachen Mutter war noch weiter angeschwollen und ihre Augen nur noch kleine Schlitze. "Hast du dir so den ersten Tag unserer Flitterwochen vorgestellt?", fragt Jessica ihren frischgebackenen Ehemann in einem Video auf TikTok. Brandon antwortet scherzhaft: "Das war das, was ich mir für den Tag nach unserer Hochzeit vorgestellt hatte." Und der Australier betont, dass seine Braut trotz allem "wunderschön" sei.

In den Kommentaren unter ihren Videos zum schockierenden Vorfall schreibt Jessica, dass der Arzt vermutet, dass sich ihre allergische Reaktion entzündet hätte. Die Kombination aus der künstlichen Bräunung und dem anschließenden Waxing habe sich wohl so gar nicht vertragen. Zudem habe die Kosmetikerin auch Teebaumöl auf Jessicas Haut aufgetragen. Eventuell reagierte die Haut der Australierin deshalb derart schlimm auf die Behandlung.

Während Jessica nach dem Horror-Erlebnis viel Mitgefühl im Internet erfuhr, werfen ihr andere vor, dass sie für ihr "Leid" selbst verantwortlich sei. "Sich EINEN TAG VORHER wachsen zu lassen und eine Bräunungsdusche zu nehmen, ist ein absolutes No-Go", meint ein Nutzer. Eine andere Person schreibt, dass die Braut eine der goldenen Regel bei den Hochzeitsvorbereitungen gebrochen hätte.