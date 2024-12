Brautpaar schaut Fotos nach Hochzeit durch und kann nicht glauben, was es da sieht

Danny und seine Frau Daisy haben im Nachhinein bemerkt, dass sich zwei Frauen auf ihre Hochzeit geschlichen hatten. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/1dsteeno

Das Paar aus Chicago gab sich vor Kurzem das Jawort und erhielt jetzt die Bilder seiner großen Feier. Darunter waren auch Schnappschüsse, die ihre Gäste in einer Fotobox machen konnten.

Bei einem der Fotos fror ihnen aber schließlich das Gesicht ein!

Auf einem der Bilder sah man zwei junge Frauen, die in ihren schicken Kleidern und Getränk in der Hand in die Kamera strahlten. Das Problem: Danny und Daisy kannten die beiden nicht.

Die US-Amerikaner machten ihren Fund auf TikTok mit dem Anliegen öffentlich , die beiden "Hochzeitscrasher" zu finden.

"Wir würden euch wirklich gerne treffen und mit euch zu Mittag essen", erklärt Danny im Video. "Also, äh, lasst es uns wissen, wenn ihr sie kennt!"

Tatsächlich ging ihr Clip auf TikTok viral und sollte bald millionenfach geklickt werden. Durch die Aufmerksamkeit dauerte es nicht lange und jemand erkannte die beiden Frauen auf dem Foto. "Junge, das sind buchstäblich meine Schwester und ihre beste Freundin, LOL", kommentierte ein User überrascht.