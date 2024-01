Bruchlandung mit geklautem Flugzeug: 40-Jähriger wollte offenbar "fliegen üben"

Barstow (Kalifornien/USA) - Ein Mann (40) klaute sich ein Flugzeug in Las Vegas und flog damit nach Kalifornien. Im Cockpit fand man leere Bierdosen und reichlich Marihuana. Der Flugzeugdieb soll wohl für weitere Vorfälle verantwortlich sein.

Als die Polizei wenige Minuten später eintraf, saß Flugzeugdieb Damian Zukaitis noch in der Maschine und fuhr mit eingeschaltetem Motor über den Feldweg. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Sonderlich weit kam der Flugzeugdieb allerdings nicht. Auf einem Feldweg nahe Barstow (Kalifornien) - rund 200 Kilometer vom Ausgangsflughafen entfernt - landete Zukaitis die Maschine unsanft auf einem Feldweg. Nach Informationen des Senders FOX5 , blieb die Bruchlandung nicht lange unbemerkt. Ein Sender zur Notfallortung sprang an, die Air Force kontaktierte den rechtmäßigen Flugzeugeigentümer.

Weil er offenbar eine Spritztour machen wollte, brach der 40-jährige Damian Zukaitis am Samstag auf das Gelände des North Las Vegas Airport ein, wo er sich an einem Kleinflugzeug zu schaffen machte. Der Mann startete die einmotorige Kitfox und hob zunächst unbemerkt vom Geschäftsflughafen ab.

Was hat er sich nur dabei gedacht?!

Adam Hunt, Public domain, via Wikimedia Commons

Bitter für den rechtmäßigen Eigentümer: Das kleine Flugzeug (Schätzpreis 80.000 Euro) wurde arg ramponiert. Propeller und Motor seien durch die harte Landung stark beschädigt, das Flugzeug nicht mehr flugtüchtig, berichtet FOX5 weiter.

Zudem hinterließ Damian Zukaitis reichlich leere Bierdosen und Marihuana im Cockpit. Wo der Dieb letztendlich landen wollte, ist unklar.

Doch der Flugzeugklau dürfte wohl ein Nachspiel haben. Die Polizei ist sich sicher, dass der 40-jährige Flugzeugdieb für eine ganze Reihe von Vorfällen am North Las Vegas Airport verantwortlich ist. Zwischen dem 27. Dezember und 30. Dezember soll Zukaitis immer wieder versucht haben in Flugzeuge einzubrechen und diese zu starten. Am Samstag gelang es ihm.

Mögliches Motiv: Freude am Fliegen. Bis vor kurzem war Damian Zukaitis noch in einer privaten Flugschule eingeschrieben. Eine erste Lizenz zum Fliegen im Beisein eines Ausbilders hatte er bereits in der Tasche.

Nun muss sich der 40-Jährige wegen diverser Straftaten verantworten. Seinen Pilotenschein ist er vorerst wohl los. Am Flughafen stehen indes die Sicherheitsvorkehrungen in der Kritik.