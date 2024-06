Busfahrer (53) fährt Kinder zur Schule, kurz danach ist er seinen Lappen los!

Overath - Im Bergischen Land hat die Polizei am gestrigen Mittwochmorgen einen verdächtigen Busfahrer (53) ins Visier genommen und nur kurze Zeit später erschütternde Details herausgefunden.

Die Polizei wurde rein zufällig auf den Busfahrer (53) aufmerksam und konnte ihn kurze Zeit später aus dem Verkehr ziehen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Angefangen hatte die Szenerie gegen 7.45 Uhr, als den Beamten der Busfahrer samt Schulbus auf der Propsteistraße ins Auge gefallen war.

Kurz nachdem die Schüler den Bus verlassen hatten, bemerkten die Einsatzkräfte, dass der Busfahrer auf jegliche Blinker verzichtet hatte.

Das rief sie kurzerhand auf den Plan, den am Steuer sitzenden Fahrer einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. In einer Nebenstraße hielt die Polizei den Bus schließlich an.

Während der Kontrolle des Busfahrers fiel auf, dass der 53-Jährige offensichtlich nicht ganz Herr seiner Sinne gewesen war. Innerhalb kürzester Zeit deutete einiges auf den vorherigen Konsum von Drogen hin, teilte die Polizei mit.