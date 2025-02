Mann hat seit Jahren lange, fettige Haare: Was Friseur aus ihm macht, sucht seinesgleichen

Was für eine Chaos-Frisur! Kürzlich hatte Thai Nguyen wieder einen echten "Härtefall" in seinem Salon in Richmond, Virginia, sitzen. Sein Makeover geht viral!

Von Christian Norm

Richmond (Virginia) - Was für eine Chaos-Frisur! Kürzlich hatte Thai Nguyen (25) mal wieder einen echten "Härtefall" in seinem Salon in Richmond, Virginia, sitzen. Der junge Mann trug lange, fettige Haare, die zudem ziemlich verfilzt waren. Auch sein Fusselbart war viel zu lang. Kein Wunder, dass Nguyen den Gast vor seine Kamera setzte. Denn er konnte ihn regelrecht verwandeln.

Der Kunde hatte seit Jahren lange, fettige Haare. © TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting Das dazugehörige Video wurde seit dem 12. Februar bereits mehr als zwei Millionen Mal angeklickt. Darin lässt Nguyen seinen Kunden zunächst erklären, wie es so weit kommen konnte. Mit einem etwas wirren Blick schaut der junge Mann in die Kamera. Dann packt er aus: "Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Kurzhaarschnitt. Mein Vater hat mir in der Grundschule einmal den Kopf kahl geschoren. Und das war das letzte Mal, dass ich mir die Haare habe schneiden lassen." Nguyen lächelt an der Stelle zwar, kann aber sein Entsetzen nicht so richtig gut verbergen. Stattdessen fragt er seinen Gast lieber, wie sein Vater sich nun fühlt. "Er hat eine Glatze, also ist er aufgeregt", antwortet der Kunde. Aber was für einen neuen Look stellt sich der junge Kerl eigentlich vor?

Virales TikTok-Video zeigt kuriose Verwandlung