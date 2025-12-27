Cremig, lecker, kostspielig: Dieses Getränk kann teuren Schaden anrichten
Großbritannien - Nicht nur in der Winterzeit greifen viele zum warmen, süßen und cremigen irischen Sahnelikör Baileys. Neben seiner feinen Note von Schokolade und Vanille kann das Whisky-Getränk jedoch auch schnell teuren Schaden anrichten.
Wie die britische Tageszeitung Mirror berichtet, können cremige Sahneliköre wie Baileys, anders als viele andere alkoholische Getränke, bereits nach sechs Monaten anfangen zu verderben, wenn sie nicht aufgebraucht werden.
Viele Menschen neigen dann dazu, die Reste in den Abfluss zu kippen - ein Fehler, vor dem Klempner immer wieder warnen.
Denn Speisen und Getränke, vor allem cremige Liköre, Soßen, Fette oder Öle, können sogenannte FOG-Ablagerungen (Fett, Öl und Schmierstoffe) verursachen.
Diese setzen sich in den Rohren ab, führen zu Verstopfungen und können dann hohe Kosten verursachen, wenn ein Fachmann gerufen werden muss.
Statt Baileys in den Abfluss zu kippen, sollte man ihn besser trinken
Mike Flook, Klempner bei MyBuilder.com, erklärt gegenüber der Tageszeitung:
"FOG sind wirklich problematisch für unsere Abflüsse. Und es ist kein Problem, das man ohne einen Fachmann lösen kann."
Er ergänzt: "Manche Abflussgarnituren sind wie ein Puzzle, und ich habe schon oft erlebt, dass Kunden versucht haben, einen verstopften Abfluss selbst zu reparieren und dabei die Dichtungen an anderen Stellen wieder eingesetzt haben, was dann zu einem Leck geführt hat."
Um solche Probleme zu vermeiden, raten Experten, den Sahnelikör zu trinken, solange er noch gut ist, und ihn ansonsten als Sondermüll zu entsorgen.
Sollte dennoch versehentlich etwas in den Abfluss gelangen, sollte sofort heißes Wasser nach geschüttet werden. Denn die Wärme des Wassers hilft dabei, Fette und Öle zu lösen und flüssig zu halten, bis sie aus den Rohren in die Kanalisation gespült werden, erklärt der Fachmann.
Dabei betont er, dass Abflussreiniger oft wirkungslos gegen FOG-Ablagerungen sind und zudem die Rohre beschädigen können. "Ein einfacher Pömpel kann sogar effektiver sein als Chemikalien", so Mike Flook.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/mehaniq, 123RF/alexeilis