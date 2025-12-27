Cremig, lecker, kostspielig: Dieses Getränk kann teuren Schaden anrichten

Besonders in der Winterzeit genießen viele den warmen, süßen und cremigen irischen Sahnelikör Baileys - doch er kann schnell für teure Probleme sorgen.

Von Lea Schober

Großbritannien - Nicht nur in der Winterzeit greifen viele zum warmen, süßen und cremigen irischen Sahnelikör Baileys. Neben seiner feinen Note von Schokolade und Vanille kann das Whisky-Getränk jedoch auch schnell teuren Schaden anrichten.

Wie die britische Tageszeitung Mirror berichtet, können cremige Sahneliköre wie Baileys, anders als viele andere alkoholische Getränke, bereits nach sechs Monaten anfangen zu verderben, wenn sie nicht aufgebraucht werden. Viele Menschen neigen dann dazu, die Reste in den Abfluss zu kippen - ein Fehler, vor dem Klempner immer wieder warnen. Denn Speisen und Getränke, vor allem cremige Liköre, Soßen, Fette oder Öle, können sogenannte FOG-Ablagerungen (Fett, Öl und Schmierstoffe) verursachen. Diese setzen sich in den Rohren ab, führen zu Verstopfungen und können dann hohe Kosten verursachen, wenn ein Fachmann gerufen werden muss.

Statt Baileys in den Abfluss zu kippen, sollte man ihn besser trinken