Regen aus Scheinen: Influencer wirft 10.000 Euro aus dem Fenster

Wien (Österreich) - Der Influencer Maximilian Weißenböck, bekannt als " MaxaMillion ", sorgt immer wieder mit spektakulären Marketingaktionen für Aufsehen - nun kündigt er einen Geldregen über Wien an.

Bereits beim Wiener Opernball sorgte Maximilian Weißenböck gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Joanna für Aufsehen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/maxobeyme

Bereits beim Wiener Opernball am vergangenen Donnerstag sorgte der Influencer gemeinsam mit einer Mitarbeiterin für Aufsehen.

Seine "Praktikantin" Joanna erschien dabei in einem außergewöhnlichen Kleid aus Socken, das mit 10-Euro-Scheinen bestückt war, während Max selbst mit einem Zylinder voller Geldscheine posierte.

Auf dem roten Teppich verteilte das Duo die Geldscheine schließlich an die Gäste - mit dem klaren Ziel, Aufmerksamkeit für den Instagram-Account seiner Marke "gamechangersocks" zu erhalten.

Doch damit nicht genug: Am Montag fuhr Weißenböck mit einem auffälligen BMW XM, der vollständig mit 10-Euro-Scheinen beklebt war, durch eine Einkaufsstraße Wiens.