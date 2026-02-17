Regen aus Scheinen: Influencer wirft 10.000 Euro aus dem Fenster
Wien (Österreich) - Der Influencer Maximilian Weißenböck, bekannt als "MaxaMillion", sorgt immer wieder mit spektakulären Marketingaktionen für Aufsehen - nun kündigt er einen Geldregen über Wien an.
Bereits beim Wiener Opernball am vergangenen Donnerstag sorgte der Influencer gemeinsam mit einer Mitarbeiterin für Aufsehen.
Seine "Praktikantin" Joanna erschien dabei in einem außergewöhnlichen Kleid aus Socken, das mit 10-Euro-Scheinen bestückt war, während Max selbst mit einem Zylinder voller Geldscheine posierte.
Auf dem roten Teppich verteilte das Duo die Geldscheine schließlich an die Gäste - mit dem klaren Ziel, Aufmerksamkeit für den Instagram-Account seiner Marke "gamechangersocks" zu erhalten.
Doch damit nicht genug: Am Montag fuhr Weißenböck mit einem auffälligen BMW XM, der vollständig mit 10-Euro-Scheinen beklebt war, durch eine Einkaufsstraße Wiens.
Maximilian Weißenböck will Geld regnen lassen
Nun setzt der Influencer noch einen drauf: Für Freitag kündigte er einen spektakulären "Geldregen" an. Punkt 16 Uhr will er nach eigenen Angaben 10.000 Euro aus einem Fenster über der Mariahilfer Straße verteilen.
Der genaue Ort soll jedoch erst kurz vor Beginn über den Instagram-Kanal "gamechangersocks" bekannt gegeben werden, da die Aktion rechtlich heikel sei.
Die provokanten Marketing-Stunts scheinen aufzugehen: Laut eigenen Angaben konnte er in den vergangenen Wochen rund 30.000 neue Follower gewinnen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/maxobeyme