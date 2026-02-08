Frau ruft nach Tod ihrer Schwester Polizei: Kurz darauf möchte sie im Erdboden versinken

Kalifornien (USA) - Was für ein Fauxpas... Nachdem Sarah Hafner eine Dreiviertelstunde lang mit einer Beamtin telefoniert hatte, bemerkte sie plötzlich einen Fehler - und wollte daraufhin einfach nur noch im Boden versinken.

Trotz der schrecklichen Situation musste Sarah Hafner lachen, als sie den Namen der Beamtin hörte. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/sarahincolorado (2)

Und dabei hatte alles wirklich ernst angefangen. Wie Sarah in einem Video auf ihrem TikTok-Account berichtete, ist ihre Schwester vor kurzem plötzlich im Alter von gerade einmal 52 Jahren verstorben.

Das Mysteriöse an der Sache: Sie hatte keinerlei nennenswerte Vorerkrankungen. Dass ihre Leiche also sofort in ein Bestattungsinstitut gebracht wurde, statt obduziert zu werden, hinterließ bei Sarah einen bitteren Beigeschmack. Und so rief sie beim Polizeirevier an, um dem Problem auf den Grund zu gehen.

Kurz darauf wurde sie an das Büro eines Gerichtsmediziners weitergeleitet und telefonierte mit einer Beamtin, die sich dem Fall annahm. Da sie ihren Namen zu Beginn des Gesprächs nicht verstanden hatte, fragte sie einige Minuten später erneut danach. Daraufhin antwortete die Frau am anderen Ende der Leitung mit "Dippity Doo".

Sarah hielt einen Moment inne, bevor sie leise zu lachen begann.



"Ich mein, ja wir sind in Kalifornien und die Leute machen merkwürdige Dinge in Kalifornien, aber sein Kind Dippity Doo zu nennen ist schon ein krasses Extrem", fügte sie schmunzelnd hinzu.