Das "hässliche" Weihnachts-Plüschtier, das die Welt erobert: So wurde "Cookie" zur Internet-Sensation!

Devin nimmt Cookie in alle möglichen Situationen mit, auch wenn die beiden zusammen essen. © Screenshot/X/@fartpog

Nachdem Devin das Plüschtier für ein paar Euro gekauft hatte, begann Devin, das tägliche Leben des kurios aussehenden "Cookie" auf X (ehemals Twitter) zu dokumentieren.

"Als ich sah, dass die Leute Cookie so sehr liebten, dachte ich, dass jeder gerne mehr von ihm sehen würde. Ich habe einfach gepostet, was in meinem Leben passiert ist – natürlich mit Cookie an meiner Seite", so Devin.

Die Bilder von "Cookie" gingen schnell viral und machten das Plüschtier zu einem begehrten Objekt! In kurzer Zeit gewann Devin 25.000 neue Follower.

Selbst der Hersteller des Lebkuchenanhängers lobte Devin dafür, "dass er dem Internet die Niedlichkeit von Cookie gezeigt hat".

Schnell war das Spielzeug ausverkauft und erhielt den Titel des "meistgesuchten Plüschtiers des Jahres 2024".