Deutschland-Einreise wird für Star-Geigerin zur Farce: "Öffentliche Demütigung"

Marseille (Frankreich) - Einer preisgekrönten Geigerin wurde das Boarding auf einem Ryanair-Flug verweigert, als sie mit einem 200 Jahre alten Instrument in die Kabine gehen wollte.

Esther Abrami (27) durfte ihre Geige nicht mit an Bord eines Ryanair-Fluges nehmen. © JOEL SAGET / AFP

Die Musikerin Esther Abrami (27) wollte am gestrigen Mittwochmorgen von Marseille (Frankreich) nach Berlin fliegen, um dort ihr neues Studioalbum aufzunehmen.

Kurz bevor sie das Flugzeug betreten konnte, sagten ihr die Flugbegleiter, sie dürfe das Instrument nicht mit in die Kabine nehmen, weil es zu groß wäre.

Abrami bot an, für ein zusätzliches Gepäckstück zu bezahlen, notfalls sogar für einen zusätzlichen Sitzplatz, aber man sagte ihr, dass es dafür zu spät sei.

In einem Instagram-Post machte die 27-Jährige ihrem Ärger Luft, es sei "das erste Mal, dass ich eine solche Unhöflichkeit und öffentliche Demütigung erlebt habe".

"Ich habe sie angefleht und ihnen erklärt, dass ich am selben Tag Aufnahmen für mein Album mache und dass ich schon unglaublich oft mit dieser Fluggesellschaft geflogen bin und so etwas noch nie erlebt habe", so Abrami weiter.

Die 27-Jährige bot sogar an, das empfindliche Instrument aus dem schützenden Koffer zu nehmen und es während des gesamten Fluges sicher an sich zu drücken.