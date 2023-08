Diebe klauen zwei Schokoladen-Croissants: Jetzt drohen ihnen zehn Jahre Haft!

Cieszynie (Polen) - Zwei Schokoladen-Croissants weckten offenbar die Naschlust zweier Diebe, die in ein Geschäft einbrachen, um an die süßen Snacks zu gelangen.

Die beiden Einbrecher müssen wegen zwei Gebäckstücken mit einer hohen Gefängnisstrafe rechnen. © Policja Śląska

Die Räuber schlugen in der Nacht von Montag zu Dienstag die Scheibe des Geschäftes in Cieszynie (deutsch: Teschen) in Polen ein, teilte die Polizei der Woiwodschaft Schlesien mit.

Besorgte Anwohner, die das Geräusch des zerbrechenden Glases hörten, alarmierten den Notruf. Eine Streife wurde sofort zum Tatort geschickt.

Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Täter bereits in unbekannte Richtung davongemacht. Sie konnten mithilfe der lokalen Stadtwache schnell gefunden und festgenommen werden.

Wie sich herausstellte, bestand ihre Beute tatsächlich nur aus den zwei Croissants im Wert von ein paar wenigen Złoty.

Der von ihnen verursachte Schaden wurde jedoch auf rund 2500 Złoty (560 Euro) geschätzt.