Frau enthüllt gut gehütetes Geheimnis vor ihren Freunden: Deren Reaktion spricht Bände

Manila (Philippinen) - So kann man bzw. "frau" es natürlich auch machen. Kurz nach dem Studium in Manila wurde Charissa Mae Pasumbal (22) schwanger. Da sie zu diesem Zeitpunkt wieder weit weg an einem anderen Ort auf den Philippinen lebte, hatte sie gute Chancen, die Schwangerschaft vor ihren Studienfreunden geheim zu halten. Erst als sie im siebten Monat war, trafen alle wieder aufeinander. Die Reaktion von Pasumbals Freunden sprach entsprechend Bände.