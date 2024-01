"Diese Wohnung kann in der Hölle schmoren" - Frau zündelt und will ihren Ex-Freund in die Luft jagen

Northampton (England) - Eine Engländerin legte mehrere Brände in ihrer eigenen Wohnung. Nur ein halbes Jahr danach nahm sie die Bleibe ihres Ex-Freundes ins Visier. Der konnte von Glück reden, zum Zeitpunkt des Attentats nicht zu Hause gewesen zu sein.

Lauren Marie Talbot (39), hat nun sechs Jahre Zeit, im Knast über ihre Taten nachzudenken. © Screenshot/Northamptonshire Police

Kurz vor Weihnachten, genauer gesagt am 21. Dezember 2022, brannten bei Lauren Marie Talbot die Sicherungen durch. Die heute 39-Jährige zündelte damals in ihren eigenen vier Wänden und rief die Feuerwehr auf den Plan.

Als die Kameraden eintrafen, um den Brand zu löschen, entdeckten sie die Botschaft "Diese Wohnung kann in der Hölle schmoren" an eine Wand gekritzelt.

Wie die Polizei von Northampton in Mittelengland mitteilte, sei die Feuerteufelin verhaftet und anschließend wegen vorsätzlicher Brandstiftung angeklagt worden. Am 18. Juni 2023 war Talbot aber wieder auf freiem Fuß und nutzte die Gunst der Stunde für eine weitere Straftat.

Die Engländerin machte sich auf den Weg zur Wohnung ihres Ex-Partners, zündete dort eine Butangasflasche an und versuchte, sie in seinen Briefkasten zu werfen. Allerdings klappte das Vorhaben nicht so wie geplant.