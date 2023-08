Dreister Dieb will Zigaretten klauen: Angestellte greifen zum Knüppel!

Stockton (USA) - Im kalifornischen Stockton versuchte ein dreister Dieb, in einem 7-Eleven-Supermarkt gleich eine ganze Tonne mit Zigaretten zu füllen. Doch bevor er sich mit dem Diebesgut aus dem Staub machen konnte, griffen Angestelle ein und das nicht zu sanft.

Ein dreister Räuber lud sich eine große Tonne voll mit Tabakwaren - mit der Reaktion der Mitarbeiter hatte er wohl nicht gerechnet. © Bildmontage: Screenshots/Instagram/yo_folkers

Ein Kunde lud Videoaufnahmen des bizarren Vorfalls auf Instagram hoch. Darin ist ein Mann zu sehen, dessen Kopf und Gesicht halb durch blauen Stoff - offenbar ein Shirt - bedeckt ist. Er steht im hinteren Kassenbereich, also dort, wo sich sonst nur Mitarbeiter aufhalten dürfen, und packt in aller Seelenruhe Tabakwaren jeglicher Art in eine große Tonne auf Rädern.

Der Dieb räumt ganze Regalfächer leer, während die Angestellten den Mann immer wieder dazu auffordern, aufzuhören.

Als er schließlich versucht, den 7-Eleven zu verlassen, indem er sich dreister Weise an den Supermarkt-Mitarbeitern vorbeidrängeln will, reißt der Geduldsfaden: Einer der Angestellten hält den Dieb fest, drückt ihn auf den Boden, während der andere immer wieder mit einem Holzstab, der einem Besenstiel ähnelt, auf ihn einschlägt.

Mehr als 20 Schläge auf Schienbeine, Füße und Po muss der Dieb einstecken. Der Grund für die brutale Prügelattacke der 7-Eleven-Mitarbeiter: Sie glauben, der Mann hätte eine Waffe.