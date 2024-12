Mutter will nur süßes Video drehen: Was dann passiert, haut Millionen um

Dayton (Ohio/USA) - Sie hat zwei entzückende Zwillingstöchter (1), die sie lieber auf Videos als auf Fotos festhält. Denn wie so viele Kleinkinder sind Evelyn und Elsie immer in Bewegung. Aber was US-Amerikanerin Emma Snell aus Dayton, Ohio, vergangene Woche bei einem ihrer Clips passierte, hat nicht nur sie, sondern auch Millionen TikTok-User aus den Socken gehauen.

Evelyn (1) schaut zuckersüß in die Kamera, als plötzlich ihre Schwester Elsie in einem Grusellook ins Bild kommt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/emmarie1215

Das virale Video beginnt so harmlos, wie es gedacht war: Töchterchen Evelyn steht in ihrem Zuhause am Sofa, wo es weihnachtlich eingerichtet ist. Dann passiert es: Elsie kommt plötzlich ins Bild - und jagt ihrer Mutter einen gehörigen Schrecken ein.

Der Grund: Die Einjährige sieht wie ein Kobold aus, hat auch starke Ähnlichkeit mit Gollum aus "Der Herr der Ringe". Dieser Twist sitzt! Mehr als 40 Millionen Klicks, dazu gut sechs Millionen Likes, kommen in weniger als einer Woche zusammen.

Denn viele User haut der abrupte Stimmungswechsel ähnlich heftig um wie die Mutter der Zwillinge. Natürlich ist dieser Schreck so schnell vorbei, wie er gekommen ist.

Denn was in dem kuriosen Video in Wahrheit vor sich geht, ist doch recht offensichtlich.