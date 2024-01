29.01.2024 10:56 Einbrecher steigt in Wohnung ein - und futtert Käsekuchen weg!

Ein Einbrecher stieg in der Nacht zu Samstag in eine Wohnung in Rendsburg ein, um dort Käsekuchen zu essen. Er wurde vom Bewohner überrascht.

Von Bastian Küsel

Rendsburg - Da war der Hunger offensichtlich groß: In der Nacht zu Samstag ist ein Einbrecher in eine Wohnung in Rendsburg (Schleswig-Holstein) eingestiegen - um dort Käsekuchen zu essen! Ein Einbrecher stieg in der Nacht zu Samstag in eine Wohnung in Rendsburg ein, um dort Käsekuchen zu essen. (Symbolfoto) © 123RF/qwartm Wie die Polizei mitteilte, passierte der Vorfall in einem Mehrfamilienhaus in der Eckernförder Straße. Gegen 0.05 Uhr hörte der Bewohner der Wohnung demnach Geräusche aus seiner Küche. Als er nachschaute, entdeckte er einen Mann, der am Küchentisch saß und sich gerade den Käsekuchen vom Nachmittag schmecken ließ! Der Bewohner machte auf sich aufmerksam, woraufhin der Einbrecher die Flucht ergriff und aus einem Schiebefenster im ersten Stock kletterte. Kurioses Kleinkrimineller muss mit dem Hubschrauber in den Knast geflogen werden Anschließend lief er über das Dach und weiter in Richtung Seekenbek - eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei verlief erfolglos. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß



dunkle Haare



Vollbart



grüne Jacke



schwarze Hose. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann um Hinweise. Diese werden unter der Rufnummer 04331-2080 entgegengenommen.

Titelfoto: 123RF/qwartm