Cent zu viel berechnet: Mann schleudert McDonald's-Mitarbeiterin heißen Kaffee entgegen!

Florida (USA) - Mit heißem Kaffee sollte man vorsichtig umgehen - vor allem, wenn er von McDonald's kommt. Einem Drive-Thru-Kunden der Fast-Food-Kette war das in seiner Wut egal. Wegen eines Cents zu viel in der Rechnung schleuderte er seinen Becher der Mitarbeiterin am offenen Fenster entgegen.