Frau lädt 30 Mädels zu Party ein: Was dann passiert, stellt alles auf den Kopf

Von Christian Norm

Kalifornien (USA) - Sechs Wochen Planung, Deko, Menüs, Geschenktüten: Beka Gillis (32) hat viel Liebe in ihre Party gesteckt, zu der sie 30 Mädels eingeladen hatte. Am Ende sagten zwar nur sieben der Damen zu. Doch am Ende tauchte keine einzige von ihnen auf! Gillis, die neu im US-Bundesstaat Kalifornien ist und dort versucht Kontakte zu knüpfen, war am Boden zerstört. Aber dann nahm die Angelegenheit eine weitere Wendung.

Beka Gillis (32) war nach der geplatzten Party am Boden zerstört. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/bekagillis Die Fotografin schnappte sich ihr Handy, um eines ihrer vielen Videotagebücher aufzunehmen, die auf TikTok eh kaum jemand anklickt. Eigentlich wollte sie sich nur ihren Frust von der Seele reden. Doch damit stellte sie alles auf den Kopf. Denn statt nur einiger Klicks kamen seit Ende Dezember mehr als eine Million zusammen. "Ich hätte definitiv nicht gedacht, dass ein Video von mir, in dem ich weine, viral gehen würde, und ich hätte sicherlich nicht gedacht, dass die Kommentare so unterstützend und freundlich sein würden", sagte die Kalifornierin diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Kurioses Baugutachter prüft zwei Jahre altes Luxushaus - und macht große Augen! Während Gillis von ihren Mädels im Stich gelassen worden war, kamen nun viele andere Frauen in Scharen herbei, um sie mit aufmunternden Kommentaren wieder aufzubauen. Aber warum hatte sie mit ihrer Party überhaupt so ein Pech gehabt?

Virales TikTok-Video zeigt verzweifelte Beka Gillis