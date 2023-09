Eltern fahren eigenes Kind (15) mit Auto an, doch sie haben ihren Sohn seit 12 Jahren nicht gesehen

Foshan (China) - Eine außergewöhnliche Wende hat das Schicksal in einem Vermisstenfall in China genommen.

Zufall oder Schicksal? Ein Teenager ist nach Jahren zu seinen leiblichen Eltern zurückgekehrt. (Symbolbild) © 123rf.com/nataliaspb

Ein inzwischen 15-jähriger Junge, der seit zwölf Jahren von seiner Familie vermisst wurde, fand seine leibliche Familie ausgerechnet durch einen Verkehrsunfall wieder.

Wie unter anderem das Portal The Taiger berichtet, kam es zu der schicksalhaften Begegnung in der Stadt Foshan in der südchinesischen Provinz Guangdong. Der Teenager, der als Bettler gelebt hatte, war in einen Autounfall verwickelt. Im Wagen, der ihn versehentlich angefahren hatte, saßen seine Eltern, die ihn sofort erkannt hätten.

Das Paar fuhr demnach gerade eine Straße entlang, als die Frau zu weinen begann, weil sie glückliche Familien sah, die schöne Dinge für ihre Kinder kauften.

"Unser Sohn wäre jetzt 15 Jahre alt. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist", sagte sie zu ihrem Mann. Nur wenig später prallte ihr Auto mit einem jungen Bettler zusammen, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit ihrem verschollenen Sohn hatte.

Das Ehepaar stieg eilig aus dem Auto, um nach dem Jungen zu sehen. Glücklicherweise hatte er nur leichte Kratzer erlitten. Die Frau schlug vor, ihn trotzdem ins Krankenhaus zu bringen, um seinen Gesundheitszustand checken zu lassen.

Als sie in der Klinik ankamen, nahm der Ehemann heimlich eine Haarsträhne des Jungen und schickte sie zum DNA-Test. Seiner Frau sagte er zunächst nichts davon.