Als Mutter bemerkt, wie sie draußen herumgelaufen ist, schämt sie sich zutiefst

Atlanta (Georgia) - Erst als die US-Amerikanerin zu Hause eine Dusche nehmen wollte, versank sie vor Scham im Boden: Jahlen Johnson (27) aus Atlanta, Georgia, ist am 3. November zum dritten Mal Mutter geworden. Vor wenigen Tagen machte sie einen Spaziergang mit ihrem Baby , grüßte mehrere Nachbarn. Später fuhr sie mit ihren drei Kindern noch zu Waltmart. Dann geschah es.

Jahlen Johnson (27) war schockiert, als ihr klar wurde, wie sie draußen herumgelaufen war. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jahlen.johnson

"Ich übergab die Kinder meinem Mann und als ich meine Hose ausziehen wollte, merkte ich, dass ich sie nie angehabt hatte", gestand Johnson diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek.

Pikantes Detail: Seit der Geburt ihres dritten Kindes muss die 27-Jährige eine Windel für Erwachsene tragen - das einzige "Kleidungsstück", das sie auf ihrer Tour noch anhatte.

"Ich rannte los, um es meinem Mann zu erzählen, aber er glaubte mir nicht. Also holte ich die Kameraaufnahmen hervor, um ihm zu beweisen, dass ich so rausgegangen war, und dann waren wir beide so schockiert", sagte Johnson.

Die Überwachungskamera in ihrem Haus hatte den Fauxpas gut eingefangen. Trotz aller Scham nutzte die junge Mutter das Material schließlich für eine Zweitverwertung.