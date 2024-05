Alleinerziehende vergießt beim Backen bittere Tränen: Ihr Grund lässt keinen kalt

Elizabeth Teckenbrock (29) vergießt beim Kuchenbacken bittere Tränen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/morethanelizabeth

Denn obwohl sie geweint hatte, veröffentlichte die Alleinerziehende den Clip am Montag auf TikTok (siehe unten). Seitdem hat er sage und schreibe 36 Millionen Klicks sowie 4,6 Millionen Likes erhalten.

Wie sehr das Material den Zuschauern an die Nieren geht, zeigen zusätzlich mehr als 123.000 Kommentare! Teckenbrock backt sich in dem Video nämlich zum ersten Mal in ihrem Leben den Geburtstagskuchen selbst.

"Eine Single-Mum zu sein bedeutet, deinen eigenen Geburtstagskuchen an deinem Geburtstag zu backen, damit deine Babys sich happy fühlen und für dich singen können", schreibt sie dazu.

"Als ich den Kuchen backte, war ich emotional und fing an zu weinen, was ich nicht erwartet hatte. Es war ein emotionaler Tag", erklärte die 29-Jährige jetzt im Gespräch mit Newsweek.



Dann machte sie ein Geständnis.