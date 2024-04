Entertainer soll auf Kreuzfahrt auftreten: Als er seinen Schiffsausweis sieht, lacht er sich schlapp

Savannah (Georgia/USA) - "Bitte lächeln!" Auch wenn sich Cyrus Steele (45) alle Mühe gegeben hatte, auf seinem Mitarbeiter-Ausweis freundlich zu wirken, konnte er erst recht lachen, als er das gute Stück erstmals in den Händen hielt. Ursprünglich war der Ausweis für eine große Kreuzfahrt gedacht, auf der niemand verloren gehen sollte. Dass das in seinem Fall nur schiefgehen konnte, fand der Komiker gerade witzig. Doch nicht nur ihm ging es so, sondern auch mehr als zehn Millionen TikTok-Usern. Was war geschehen?