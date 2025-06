Er könnte locker einen Bus füllen: So viele Kinder hat der Telegram-Mitgründer

USA - Er könnte einen ganzen Bus füllen! So unglaublich viele Kinder hat einer der Telegram-Gründer!

Alles in Kürze

Pavel Durov (40) ist Vater von über 100 Kindern. © Tatan Syuflana/AP/dpa

Insgesamt 106 Nachkommen hat Pavel Durov (40) - einer der Mitgründer der Social-Media-App.

Wie People berichtet, möchte er sein Vermögen unter all seinen Sprösslingen aufteilen.

Kurios dabei: Auch die durch Samenspende gezeugten Kinder zählt er mit. Auf natürlichem Wege hat der 40-Jährige lediglich sechs Kinder gezeugt.

"Ich mache keinen Unterschied zwischen meinen Kindern: Es gibt die, die auf natürlichem Weg gezeugt wurden, und jene, die durch meine Samenspenden entstanden sind. Sie sind alle meine Kinder, und sie werden alle die gleichen Rechte haben", so der Telegram-Gründer.

Sein Vermögen wird laut dem Branchenmagazin Forbes auf rund 17,7 Milliarden Euro geschätzt. An seine Nachkommen ausgezahlt wird es allerdings erst in rund 30 Jahren - am 19. Juni 2055.