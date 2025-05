Erst abgefackelt, dann geklaut: Diese Promi-Statue scheint zu nerven

Slowenien - Die erste war von Unbekannten verbrannt worden - nun ist auch die zweite Statue von Melania Trump (55) in Slowenien verschwunden. Die lebensgroße Bronzefigur der US-Präsidentengattin sei gestohlen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Untersuchung sei im Gange.

Es handelte sich um die Nachbildung einer früheren Statue der US-Präsidentengattin aus Holz, die von Unbekannten in Brand gesetzt worden war.

Es sei als Kritik an der restriktiven Einwanderungspolitik des US-Präsidenten gedacht, indem es darauf anspiele, dass dessen eigene Frau eine Immigrantin ist.

Melania Trump war in den 1990er Jahren aus ihrer Heimat in die US-Metropole New York gezogen, wo sie als Model arbeitete und Trump kennenlernte.