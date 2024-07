Es war ein halbes Jahr auf der Flucht! Vermisstes Känguru wieder da

Lüdersdorf - Die Erleichterung ist groß! Ein Känguru, das im Landkreis Ludwigslust-Parchim in der vergangenen Silvesternacht ausgebüxt war, ist wieder aufgetaucht - rund 80 Kilometer von seinem Zuhause entfernt.

Das ausgebüxte Känguru ist wieder aufgetaucht. (Symbolbild) © Rob Griffith/AP/dpa

Das Tier sei am Donnerstag von einem Mann in Lüdersdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg eingefangen worden, teilte die Polizei mit. Das ist nah an der Grenze zu Schleswig-Holstein.

Nun befinde sich das Känguru im Pferdestall des Mannes. Der Eigentümer des Ausreißers aus der Nähe von Sternberg sei informiert worden.

Ob das Känguru schon an seinen Besitzer übergeben wurde und wo es sich in den reichlich sechs Monaten seiner Flucht herumgetrieben hat, blieb unklar.

Der Besitzer hatte bereits mehrmals versucht, das Beuteltier wieder einzufangen, was sich jedoch als schwierig erwiesen habe.