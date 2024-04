Mutter wacht morgens auf: Als sie in die Küche geht, bleibt ihr fast das Herz stehen

Perth (Australien) - Der Wecker klingelt nicht, das Wetter ist schlecht oder man wacht mit Kopfschmerzen auf: Es gibt Dinge, die einem den Morgen so richtig versauen können. Was einer Mutter aus Australien passiert ist, fällt definitiv darunter.

Offenbar war eine Flasche mit fertiger Pizza-Sauce in der Nacht explodiert und durch das Zimmer geflogen - fast wie eine kleine Rakete!

In einem Video sieht man Caitlin-Rose völlig geschockt das Dilemma in ihrer Wohnung betrachten. Dazu schreibt sie: "Glaubt Ihr, dass meine Hausratversicherung die Selbstentzündung von Soße abdeckt?"

Von der Wand im Flur, über die Decke über der Küchentheke bis hin zum Sofa im Wohnzimmer zog sich eine gepunktete, rote Spur. Was war hier passiert?

Nachdem Caitlin-Rose Wilkinson aus Perth aus ihrem Nachtschlaf erwacht war, schien der Tag eigentlich ein guter zu werden. Allerdings hätte sie dafür nicht in die Küche gehen dürfen.

Die Flasche mit der auffälligen roten Sauce war offenbar explodiert und durch die Küche geflogen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Caitlin-Rose Wilkinson

Auch wenn der Vorfall sicherlich ziemlich witzig erscheint, ist den Bewohnern nicht wirklich nach Lachen. Schließlich waren gleich mehrere Flächen mit der knallroten Flüssigkeiten verschmutzt worden. Während man die Sauce an der Küchentheke sicherlich recht einfach abwischen konnte, sah es an Wänden und Decken schon anders aus.

Laut Yahoo News musste Caitlin-Rose sogar eine professionelle Reinigungskraft engagieren, der die Dutzenden Spritzer und Flecken entfernen sollte. Einige Saucen-Spuren waren allerdings schon derart in die Wandfarbe eingewirkt, dass die Familie die Stellen demnächst überstreichen muss.

Die Australierin glaubt, dass die Sauce in der Flasche fermentiert wurde, nachdem man vergessen hatte, den Behälter wie gewohnt in den Kühlschrank zu stellen. In der Nacht entwickelten sich dann offenbar starke Gase, die sich ausdehnten und die Tube zum Explodieren brachten. Durch die Wucht hob die Flasche dann anscheinend von der Theke ab, flog durch den Raum, prallte anschließend auf die Spüle und flog weiter Richtung Flur, wo sie schlussendlich auf dem Boden landete.

Auf seinem Weg hinterließ das Behältnis seine auffällige Schmutz-Spur. "Nicht mein liebster Anblick, wenn ich morgens aufstehe", meint Caitlin-Rose auf TikTok. Dort erlangte ihr Clip über 915.000 Aufrufe.