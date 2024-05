Nudeln mit Soße als Tatwaffe: Aus diesem lapidaren Grund verlor er die Nerven

Nolan Goins (46) landete nach seinem Wutanfall für kurze Zeit hinter Gittern. © Pinellas County Sheriffs Office

Wie FOX 35 Orlando berichtete, war Nolan Goins am vergangenen Donnerstag in St. Petersburg an der Golfküste Floridas mit seinem Auto unterwegs, als er gegen 21 Uhr die Nerven verlor.

Der 46-Jährige fühlte sich nämlich vom (zumindest seiner Meinung nach) viel zu grellen Scheinwerferlicht des hinter ihm fahrenden Wagens gestört. Als sich beide Fahrer irgendwann auf gleicher Höhe befanden, passierte es.

Goins soll seinen Nebenmann durch das Beifahrerfenster seines Autos mit einer Portion Nudeln samt Soße beworfen haben. Das Pasta-Geschoss traf sogar ins Schwarze, habe aber für keine bleibenden Schäden gesorgt.

Das "Opfer" habe lediglich etwas Soße an Armen, Beinen und Oberkörper abbekommen. Trotzdem wurde die Polizei alarmiert.