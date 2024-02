Fahrgast lässt Tasche im Zug liegen - Mit 30.000 US-Dollar

New York City (USA) - Etwas im Zug zu vergessen, kann ja mal passieren. Aber eine Tasche gefüllt mit knapp 30.000 US-Dollar (umgerechnet rund 27.800 Euro) einfach stehen lassen?

Ein Passagier ließ eine Tasche mit rund 30.000 US-Dollar im Zug stehen. (Symbolbild) © 123RF/brandonkleinvideo

Wie ABC7 kürzlich berichtete, fand Schaffner Christopher Nocito die Tasche voller Bargeld in einem New Yorker Zug in Richtung Ronkonkoma zwischen Weihnachten und Silvester 2023.

"Mir wurde gesagt, dass sich darin etwa 30.000 Dollar befanden. Ich habe es nicht wirklich gezählt", sagte Nocito gegenüber der Seite. Der Angestellte übergab die Tasche vermutlich nur kurze Zeit später der Polizei.

Der Besitzer des Geldes hatte dabei mehr als nur ein wenig Glück und zufälligerweise einen Hinweis auf seine Identität in der Tasche hinterlassen: "Ich habe die Tasche nach einer Quittung oder einem Namen durchsucht", sagte Detective Kristin Riker von der MTA Police. Die Polizistin fand einen Planer samt Foto des Besitzers und eingetragenem Termin in einer Autowerkstatt.