Fahrschüler will bei theoretischer Prüfung betrügen: Kurz darauf muss er in die Notaufnahme

Bozen (Italien) - Ein junger Mann sitzt in der theoretischen Führerscheinprüfung. Doch er geht bereits mit einem höchst riskanten und illegalen Vorsatz an die Sache heran. Sein Schwindel fliegt auf und das Lenkrad wird er in der nächsten Zeit auch nur vom Beifahrersitz aus beobachten dürfen.