Familie zuckt zusammen, als sie plötzlich kleine Hand im Pool-Filter entdeckt

Worcester (USA) - Der ausgelassene Badetag am heimischen Pool sollte für eine Familie aus Worcester eine unerwartete Wendung nehmen, als sie plötzlich eine kleine Hand im Filter des Badebeckens entdeckten.

Ein Kind hatte im heimischen Pool eine hilflose Babyratte entdeckt. © Bildmontage/Screenshot/idigcentralma

Es war ein brütend heißer Tag, als Familienvater Glenn Despres in seinem Garten saß und seine Kinder beim Plantschen im Pool beaufsichtigte. Plötzlich kam sein Sohn Fox aufgeregt zum ihm und teilte seinem Vater mit, dass er ein Tier im Wasser bemerkt hatte. "Er kam angerannt und sagte: 'Papa, da ist eine Ratte!'", erinnert sich der Mann aus Massachusetts gegenüber The Dodo.

Da er schon häufiger kleine Maulwürfe aus dem Schwimmbecken fischen musste, dachte Glenn, dass es sich auch bei diesem Notfall um solch in Säugetier handeln würde. Beim Blick in den Pool-Filter änderte er seine Meinung aber sofort:

Eine winzige Hand klammerte sich an die Einlassung der Filteröffnung fest, die zu einem kleinen Nager gehörte. "Ich lief hinüber und sah, dass es tatsächlich eine Ratte war – oder vielleicht eine Maus! Das ist noch nicht ganz geklärt", so der zweifache Vater.

Für Spekulationen blieb ihm eh erst einmal keine Zeit, da er sich nun erstmal darum kümmern musste, das kleine Tierchen aus dem Wasser zu retten.