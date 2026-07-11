Familie zuckt zusammen, als sie plötzlich kleine Hand im Pool-Filter entdeckt
Worcester (USA) - Der ausgelassene Badetag am heimischen Pool sollte für eine Familie aus Worcester eine unerwartete Wendung nehmen, als sie plötzlich eine kleine Hand im Filter des Badebeckens entdeckten.
Es war ein brütend heißer Tag, als Familienvater Glenn Despres in seinem Garten saß und seine Kinder beim Plantschen im Pool beaufsichtigte. Plötzlich kam sein Sohn Fox aufgeregt zum ihm und teilte seinem Vater mit, dass er ein Tier im Wasser bemerkt hatte. "Er kam angerannt und sagte: 'Papa, da ist eine Ratte!'", erinnert sich der Mann aus Massachusetts gegenüber The Dodo.
Da er schon häufiger kleine Maulwürfe aus dem Schwimmbecken fischen musste, dachte Glenn, dass es sich auch bei diesem Notfall um solch in Säugetier handeln würde. Beim Blick in den Pool-Filter änderte er seine Meinung aber sofort:
Eine winzige Hand klammerte sich an die Einlassung der Filteröffnung fest, die zu einem kleinen Nager gehörte. "Ich lief hinüber und sah, dass es tatsächlich eine Ratte war – oder vielleicht eine Maus! Das ist noch nicht ganz geklärt", so der zweifache Vater.
Für Spekulationen blieb ihm eh erst einmal keine Zeit, da er sich nun erstmal darum kümmern musste, das kleine Tierchen aus dem Wasser zu retten.
Pool-Tag endet mit Rettungsaktion
Mithilfe eines Keschers gelang ihm dies glücklicherweise rasch - auch wenn ihm das klatschnasse Fellknäuel aus Versehen noch einmal ins Wasser fiel.
Nach der Rettung zitterte der Nager am ganzen Körper: "Die Ratte stand definitiv unter Schock, als wir sie an Land gebracht hatten", so Glenn. Da es an jenem Tag dermaßen heiß war, entschloss er sich, ein schattiges Plätzchen für das Tier zu suchen.
Während die Ratte sich langsam beruhigte, wurde sie aufmerksam von Glenn und seinen Kindern beobachtet. Nach 20 Minuten war sie wieder wohlauf und "huschte schnell ins Gebüsch und verschwand", erzählt der US-Amerikaner.
Seinen Sprösslingen wird der Tag wohl noch lange in Erinnerung bleiben: "Jetzt will meine Tochter jedes Mal, wenn wir nach draußen gehen, im Gebüsch nachsehen, ob die 'Baby-Maus' noch da ist", berichtet Glenn amüsiert.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/idigcentralma