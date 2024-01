Fans fragen Erotik-Dame, warum ihre Brüste immer größer werden: Die Antwort verblüfft alle

Erotik-Model Tasha Paige ist von der Wahrheit über ihre großen Brüste eingeholt worden. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/anothertashapaige

Am Mittwoch ließ Tasha die Bombe in einem TikTok-Video (siehe unten) platzen. Zum Entsetzen manch eines Fans wedelt sie in dem Clip mit einem positiven Schwangerschaftstest hin und her.

"Ich bin schwanger. Frohes neues Jahr! Es hat mich alles eingeholt. Und wisst ihr was? Das ist der Grund, warum sie so wund sind und wachsen. Jetzt ergibt alles einen Sinn", so das OnlyFans-Model in dem Video.

In einem anderen Clip erklärt sie, dass sie bereits vor Wochen Veränderungen an sich bemerkt habe. Besonders im Fitnessstudio sei sie "schwächer" als sonst gewesen.

"Die Schwangerschaftsbrüste sind wirklich da. Sie sind so empfindlich und ich wusste, dass meine Brustwarzen größer wurden", erklärt die Sexarbeiterin.



Doch wie geht es nun weiter?