Fans stürmen Insel, Polizei muss Straßen sperren - weil Nachbarschaft Barbieland baut

Daybreak (USA) - Eine ganze Insel wird zum rosa Alptraum! Bereits im September begannen Anwohner der Gemeinde Daybreak in South Jordan, unweit von Salt Lake City (Utah, USA ), damit, ihre Häuser für Halloween zu dekorieren. Das Vorbild: Der dieses Jahr veröffentlichte Streifen " Barbie ".

Ganz im Vorbild des "Barbielands" dekorierten die US-Amerikaner auf "The Island at Daybreak" daraufhin insgesamt 18 Häuser als Kens Mojo Dojo Casa Haus, als Barbie Friedhof oder als klassisches Barbie Traumhaus um.

Wie Liz Gallegos, eine der Verantwortlichen hinter der Idee, gegenüber USA Today bekannt gab, begann alles mit einem Kinobesuch: "Einer meiner Nachbarn kaufte uns allen Karten für Barbie und wir gingen gemeinsam in den Film. Und als wir gingen, dachten wir: oh mein Gott, Leute. Barbie wird dieses Jahr das Halloween-Thema sein."

Die Nachbarschaft in Daybreak ist mittlerweile bekannt dafür, ihre Häuser an Halloween auf ausgefallene Weise zu schmücken. In den letzten Jahren hatten sie bereits "Harry Potter" oder "Stranger Things" als Thema.