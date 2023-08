Frau haut User mit Ähnlichkeit mit "Barbie" Margot Robbie um: So identisch sieht sie aus

USA - Am Barbie-Film kommt in diesen Tagen kaum jemand vorbei. Die Komödie mit Margot Robbie (33) in der Hauptrolle trifft einfach den Zeitgeist. Zudem hat der Mega-Hit in nur zwei Wochen weltweit bereits eine Milliarde US-Dollar (gut 910 Millionen Euro) eingespielt. Viele Frauen pimpen sich anlässlich des Kinobesuchs extra zur Barbie auf - unter ihnen auch Erin Bauer (20).