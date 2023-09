Scherzkeks läuft im Müllbeutel über den Laufsteg - dann bemerkt die Security, was vor sich geht

New York City (USA) - Wird auf den roten Teppichen und Catwalks dieser Welt inzwischen so absurde Mode präsentiert, dass man den Unterschied zwischen Quatsch und Ernst überhaupt nicht mehr erkennen kann? Davon ging offenbar zumindest ein Spaßvogel während der Fashion Week in New York aus - und behielt recht! Zumindest für kurze Zeit ...