Nach Mett- und BBQ-Krapfen: Das ist die neueste Kreppel-Kreation aus Nidda!

Nidda - Kann man da wirklich reinbeißen? Eine Bäckerei aus dem Wetteraukreis in Hessen hat sich mit kreativen Kreppel-Kreationen einen Namen gemacht. In diesem Jahr ist "Flaaschworscht" Trumpf.

Die Idee zu dem Spaß entstand 2019 auf einer Sitzung des örtlichen Karnevalsvereins NCV in einer Feierlaune. Bereits am nächsten Tag machten sich Theresa Rank und ihre Schwester Katharina daran, den ersten Mettkreppel zu kreieren, inklusive reichlich Zwiebeln.

Der beliebteste Kreppel aus Nidda ist immer noch der mit Mett-Füllung (Mitte). © Christian Lademann/dpa

Die 32 Jahre alte Mutter von zwei Söhnen im Alter von zwei und sechs Jahren führt die Stadtbäckerei Rank in der siebten Generation, vor rund eineinhalb Jahren übernahm sie den Betrieb von ihrem Vater.

Der erfahrene Bäcker- und Konditormeister habe anfangs die Welt nicht mehr verstanden, als seine Töchter ihre exotischen Varianten auf den Markt gebracht hätten - doch der Erfolg habe auch ihn überzeugt.

"Was meine Schwester und ich einfach zeigen wollen ist, dass Bäckerhandwerk wirklich Spaß macht und Ideen bringt und auch innovativ sein kann", sagt Theresa Rank. Damit wolle sie auch für den Beruf werben, in dem es schon seit Jahren "schwierig bis unmöglich" sei, Personal zu finden.

Derzeit gehören insgesamt 40 Mitarbeiter zum Betrieb, der neben dem Hauptstandort in Nidda auch eine Filiale in Ranstadt sowie einen Backshop in einem Supermarkt umfasst sowie zwei Verkaufsautos, aus denen heraus Waren in umliegenden Dörfern verkauft werden.